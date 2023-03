Russia: ministero Esteri annuncia visita di Lavrov in Turchia il 6-7 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov si recherà in visita in Turchia dal 6 al 7 aprile. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Lavrov avrà un incontro con il suo omologo turco, Mevlut Cavusoglu, per discutere questioni bilaterali, commercio, energia e cooperazione turistica. "Ci sarà uno scambio approfondito di opinioni su questioni attuali dell'agenda regionale e internazionale, compresa la situazione in Ucraina, Siria e del Nagorno-Karabakh, così come in Asia centrale e in Afghanistan", ha aggiunto Zakharova. (Rum)