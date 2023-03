Codice appalti: Pucciarelli (Lega), Pd maestro dei no, vedi decreto Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pd dimostra nuovamente di essere il partito maestro dei no. Oggi con il Codice Salvini, muovendo polemiche sulla trasparenza e appoggiando accuse strampalate, qualche anno fa con il decreto Genova, modello esemplare di concretezza. Da sinistra non accettiamo lezioni dopo che, per decenni, al governo, hanno solo danneggiato l'Italia costringendola all'immobilismo più assoluto". Lo afferma la senatrice ligure delle Lega, Stefania Pucciarelli.(Rin)