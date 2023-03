Romania: governo istituirà dipartimento per l'integrazione della Moldova nell'Unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania istituirà un dipartimento per l'integrazione della Moldova nell'Unione europea. Secondo l'agenzia moldava d'informazione "Infotag", questa decisione è stata presa durante la nona riunione della Commissione mista per l'integrazione europea tra i Parlamenti dei due Paese. Il nuovo dipartimento opererà sotto l'autorità del Parlamento romeno e fornirà consulenza al parlamento della Moldova e ad altre istituzioni a Chisinau al fine di accelerare il ritmo delle riforme interne necessarie per l'adesione all'Unione europea. Al termine dell'incontro, tenutosi a Chisinau, è stata adottata una risoluzione in cui si afferma che "l'anno 2023 è molto importante per capitalizzare la finestra di opportunità concessa alla Moldova". Il documento sottolinea l'importanza di garantire l'accesso della Moldova agli strumenti finanziari prima dell'adesione all'Ue e afferma che "l'obiettivo strategico della Moldova resta quello di ottenere una decisione unanime degli Stati membri dell'Unione europea per avviare i negoziati di adesione entro la fine del 2023". (Rob)