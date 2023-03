Agroalimentare: Foti (Fd'I), basta bufale su cibo sintetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basterebbe leggere e capire l'articolo 2 del disegno di legge voluto dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, per avere chiaro che chi sostiene la tesi secondo cui in Italia si possa importare cibo sintetico lo fa solo in malafede. È vietato infatti sia esportarlo sia importarlo, oltre che produrlo. Chi polemizza e attacca strumentalmente, come certa stampa sta tentando di fare diffondendo bufale, ancora una volta viene smentito categoricamente. La tutela del made in Italy e della salute degli italiani è una priorità per questo governo e per Fratelli d'Italia". Lo dichiara, in una nota, Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. (Com)