Russia: tribunale di Mosca, detenzione di due mesi per giornalista Usa accusato di spionaggio

- Il tribunale di Mosca ha deciso di tenere in stato di arresto Evan Gershkovich, corrispondente del quotidiano statunitense "The Wall Street Journal", fermato con l'accusa di spionaggio. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti". Il giornalista sarà in reclusione fino al 29 maggio. All'inizio della giornata, Gershkovich è stato arrestato dalle forze dell'ordine russe a Ekaterinburg, con l'accusa di spionaggio per gli Stati Uniti. (Rum)