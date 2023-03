Migranti: Zaia, immagino si andrà verso "contratto di soggiorno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Immagino che si andrà verso il contratto di soggiorno". Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto, dopo il punto stampa di oggi a Venezia con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Zaia ha sottolineato: "Il miglior modello di integrazione è quello Veneto. Abbiamo quasi 500 mila migranti che si sono integrati, hanno un progetto di vita e sono i nostri nuovi veneti, quasi il 10 per cento della popolazione. Dall'altro, ne avevo parlato prima del decreto Flussi, di cominciare a ragionare in materia di contratto si soggiorno. Ovviamente tutto dev'essere tarato in base alla richiesta, alla domanda e all'offerta. Immagino che si andrà vesto questa direzione, è già un segnale che ci sia questo decreto", ha concluso. (Rev)