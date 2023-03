Speciale scuola: Città metropolitana Roma, delegato scuola, dopo firma protocollo con Coreir lezione al Newton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Prendono corpo le iniziative legate al protocollo d'intesa siglato tra Città metropolitana di Roma Capitale e Coreir, il Corpo regionale intervento rapido del Lazio. Lo dichiara, in una nota, Daniele Parrucci, consigliere delegato alla Scuola di Città metropolitana di Roma. "Nella suggestiva cornice di Villa Altieri abbiamo presentato il Progetto scuola e Protezione civile legato all'accordo firmato dal sindaco metropolitano Roberto Gualtieri, lo scorso autunno, per la diffusione e la cultura di protezione civile negli istituti d'istruzione secondaria nel territorio metropolitano. Gli studenti del Liceo Newton di Roma - aggiunge - hanno assistito ad una lezione legata al lavoro che Protezione civile svolge da sempre nel nostro territorio e finalizzata anche alla comprensione del ruolo di questa struttura, che tutela l'integrità della vita delle persone colpite da calamità naturali. Alla presenza del direttore del Corei Paolo Gatta e della dirigente scolastica del "Newton" Cristina Costarelli, che ringrazio per la disponibilità dimostrata, i funzionari della Protezione Civile hanno risposto alle domande degli studenti. Questo sarà uno dei tanti incontri che faremo con le scuole superiori del territorio metropolitano", conclude Parrucci. (Com)