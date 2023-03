Speciale scuola: Abruzzo, Morelli, 50 milioni euro per ricostruzione scuole colpite da sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Cipess ha stanziato 50 milioni di euro per la ricostruzione degli edifici scolastici colpiti dal sisma in Abruzzo nel 2009". Lo annuncia, in una nota, il sottosegretario di Stato, Alessandro Morelli. "Sono 12 gli istituti danneggiati dal terremoto sui quali, grazie a queste ingenti risorse, si potrà intervenire per garantire ai bambini e ai ragazzi il ritorno a scuola in sicurezza. Sono particolarmente orgoglioso - aggiunge Morelli - di aver destinato questi fondi al popolo abruzzese che ha saputo rialzarsi con tenacia ed orgoglio da quel terribile evento. Ancora una volta il governo dimostra di essere vicino ed attento ai territori e alle esigenze della comunità". (Com)