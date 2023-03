Speciale scuola: M5s a Valditara, tutor? Mancano 200 mila insegnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nella sua intervista odierna al 'Corriere della Sera' il ministro dell'Istruzione Valditara ci fa sapere che a settembre debutteranno 40.000 tutor nelle scuole italiane, e che a regime diventeranno 100.000. Ebbene, l'auspicio ovviamente è quello che queste figure possano consentire un miglior funzionamento delle nostre scuole, ma è il caso di sottolineare che nelle nostre scuole mancano almeno 200.000 insegnanti, e che il concorso di cui parla Valditara nell'intervista già di per sé non sarebbe idoneo a colmare questo vuoto ma in ogni caso non potrà mai terminare entro settembre. Inoltre nell'intervista dice che i tutor si occuperanno di 7-8 studenti in classi di 30 alunni, considerando ormai come un'ovvietà la presenza di classi pollaio nelle nostre scuole. Siamo alle solite dunque: misure spot sulla scuola e scarsa o nulla programmazione e investimenti su quelle che sono le reali esigenze dei nostri studenti e della comunità scolastica. Zero risposte su precariato, riduzione del numero di alunni per classe, stipendi del personale scolastico e soprattutto zero soluzioni per arrivare a settembre riducendo davvero il numero di cattedre scoperte". Lo afferma il deputato M5s in commissione Istruzione alla Camera, Gaetano Amato.