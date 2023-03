Speciale scuola: Congo-Kinshasa, Unicef, istruzione interrotta per 750 mila bambini a causa del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istruzione di circa 750 mila bambini è stata interrotta nelle due province più colpite dal conflitto nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo (Rdc). Lo denuncia in una nota il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), secondo cui tra gennaio 2022 e marzo 2023 almeno 2.100 scuole nelle province del Nord Kivu e dell'Ituri sono state costrette a interrompere le attività a causa del deterioramento della situazione della sicurezza. L'insicurezza è stata particolarmente dannosa per i circa 240 mila bambini sfollati di recente che vivono nei vasti campi intorno a Goma. La violenza dei gruppi armati ha costretto migliaia di famiglie a lasciare le loro case in cerca di sicurezza, impedendo ai loro figli di frequentare la scuola. "I bambini in età scolare stanno pagando un prezzo inaccettabile per il crescente conflitto e l'insicurezza nella Repubblica Democratica del Congo orientale", ha dichiarato il rappresentante dell'Unicef, Grant Leaity. "Centinaia di migliaia di bambini che dovrebbero essere al sicuro nelle aule scolastiche, sono stati costretti a sfollare a causa della violenza e vivono in condizioni disperate, in campi vasti e sovraffollati", ha aggiunto. Le dimensioni della crisi fanno sì che la maggior parte dei bambini che vivono nei campi per sfollati non possano frequentare la scuola, mentre solo una minoranza di bambini può accedere agli Spazi a misura di bambino o ai centri di apprendimento temporanei sostenuti dall'Unicef. Ci sono poche strutture che permettono ai bambini sfollati di sostenere gli esami finali a giugno e di ottenere qualifiche formali. (Com)