Speciale scuola: Roma Capitale incontra studenti per raccogliere istanze su salute mentale

- Ieri pomeriggio una delegazione delle studentesse e degli studenti della Rete degli studenti medi "è venuta a presentare le proprie istanze sulla salute mentale in Campidoglio". E' quanto riferisce in una nota il Campidoglio. Ad accoglierli l'assessora capitolina alla Scuola, Claudia Pratelli, la presidente della commissione capitolina Scuola, Carla Fermariello, il delegato alle Politiche giovanili, Lorenzo Marinone e il delegato alla scuola per Città Metropolitana, Daniele Parrucci. "Ci hanno consegnato 'Chiedimi come sto', la loro indagine che ha coinvolto circa 30.000 studentesse e studenti delle scuole e delle università sulla salute mentale dei giovani in tempi di pandemia - hanno spiegato i rappresentanti istituzionali a margine dell'incontro - ed è stata l'occasione per confrontarci su cosa le istituzioni a tutti i livelli possono fare. Quella che abbiamo affrontato è una vera emergenza che abbiamo il dovere di prendere sul serio. È stato solo un primo incontro per dire che la loro salute mentale non solo ci interessa, ma ci riguarda e che intendiamo farcene carico - hanno aggiunto -. Abbiamo assunto un impegno quello di iniziare un percorso, anche di sollecitazione ad altre istituzioni, perché il tema entri a pieno nelle agende politiche. Presto nuove iniziative e nuovi confronti daranno gambe e anima alla nostra promessa". (Com)