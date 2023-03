Ambiente: commissario Ue Sinkevicius, importante mantenere terreni in salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I terreni “salubri” sono importanti e per questo “devono essere protetti”. Lo ha detto oggi il Commissario europeo per l’Ambiente, gli oceani e la pesca, Virginijus Sinkevicius, in audizione alle Commissioni riunite Ambiente, agricoltura e politiche Ue della Camera e Politiche Ue, ambiente e industria, commercio e turismo del Senato. Sinkevicius ha spiegato che l’obiettivo è promuovere un piano contro il “degrado dei terreni”. “Serve un programma flessibile per definire le regole per la bonifica e il ripristino dei suolo contaminato”, ha spiegato il commissario europeo, che ha poi affrontato anche il tema collaterale della siccità. “Questa estate la situazione in Italia potrebbe essere peggiore degli anni passati e potrebbe continuare a peggiorare in quelli futuri. Dobbiamo essere preparati ed equipaggiati”, ha detto Sinkevicius.(Res)