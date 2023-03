Ue: Gentiloni, effetti stretta politica monetaria cominciano a farsi sentire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli effetti della stretta economica cominciano a farsi sentire. "Nell'ottica di riprendere il cammino di crescita sostenibile degli scorsi anni, dobbiamo riuscire a coniugare sostegno alla crescita, equilibrio dei conti e contrasto all'inflazione". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un intervento al Rome Investment Forum 2023. Gli ultimi dati della Banca centrale europea (Bce) evidenziano un rallentamento della crescita dei prestiti a imprese e famiglie, tra gennaio e febbraio, dal 3,6 per cento al 3,2 per cento per le famiglie, e dal 6,1 per cento al 5,7 per cento per le imprese non finanziarie. L'accesso al credito è un dato che andrà tenuto d'occhio nei mesi a venire", ha detto. (Res)