Turchia-Emirati: Erdogan ringrazia l'omologo di Abu Dhabi per gli aiuti dopo il terremoto

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha ringraziato l'omologo degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan, per l'aiuto e la solidarietà profferti in seguito al terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito il Paese lo scorso 6 febbraio. Lo ha riferito il Direttorato della comunicazione turco, in cui si legge che i due presidenti hanno tenuto un colloquio telefonico in cui hanno parlato delle relazioni bilaterali e degli sviluppi nella regione. I leader, inoltre, si sono scambiati gli auguri per il Ramadan. In seguito al sisma in Turchia, gli Emirati avevano stanziato 50 milioni di dollari ad Ankara e ulteriori 50 milioni di dollari per le popolazioni siriane e turche. (segue) (Res)