Turchia-Emirati: Erdogan ringrazia l'omologo di Abu Dhabi per gli aiuti dopo il terremoto (2)

- Lo scorso 3 marzo, Turchia ed Emirati Arabi Uniti hanno firmato ad Abu Dhabi un accordo per istituire un partenariato economico globale teso a migliorare il commercio e gli investimenti reciproci tra i due Paesi. La cerimonia si è svolta alla presenza del ministro del Commercio turco, Mehmet Mus, e del ministro di Stato per il Commercio estero degli Emirati, Thani bin Ahmed al Zeyoudi. In occasione della firma dell'accordo, il presidente Erdogan ha dichiarato: "Lo sviluppo delle relazioni tra Turchia ed Emirati Arabi Uniti poggia su basi solide. Per noi questo è motivo di orgoglio. Quest'anno celebriamo il 50esimo anniversario dell'instaurazione delle nostre relazioni diplomatiche. L'accordo di partenariato economico globale che è stato firmato oggi ha un carattere storico, come lo è sotto tutti gli aspetti". Inoltre, il presidente turco ha affermato che "con l'accordo, la nostra cooperazione economica e commerciale è entrata in una nuova fase. Grazie all'accordo, che è stato preparato per la firma in un solo anno, le barriere al commercio di beni e servizi saranno rimosse e le attività dei nostri investitori e imprenditori, comprese le piccole e medie imprese, saranno agevolate". Il presidente turco ha aggiunto che con l'accordo firmato verrà costruito un ponte economico con solide basi dall'Europa al Nord Africa e dalla Russia al Golfo. "Credo che aumenteremo il nostro volume di scambi al livello di 25 miliardi di dollari in cinque anni, grazie al carattere globale dell'accordo", ha affermato il capo dello Stato turco, che ha poi espresso il desiderio di incontrare presto il presidente emiratino Mohamed bin Zayed al Nahyan. (Res)