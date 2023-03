Croazia: Plenkovic annuncia nuovo pacchetto misure per aiutare economia e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro croato Andrej Plenkovic ha annunciato che sabato prossimo entrerà in vigore il quarto pacchetto di misure volto ad aiutare i cittadini e l'economia della Croazia. Il premier ha osservato che il prezzo del gas rimarrà lo stesso per un anno, mentre il prezzo dell'energia elettrica resterà uguale fino al 30 settembre. Lo riporta la stampa di Zagabria. Una parte del pacchetto sarà rivolta alla concessione di un aumento di capitale alla società statale di distribuzione elettrica della Croazia (Hep) per un importo totale stimato di 900 milioni di euro. "Prima partiamo con un prestito da 400 milioni di euro, e poi con altri 500 milioni legati alla ricapitalizzazione. L'intero processo è condotto in sintonia con la Commissione europea", aveva già annunciato ieri Plenkovic. "Il messaggio è chiaro: la Hep come principale compagnia energetica nazionale rimarrà forte, stabile, di proprietà statale al 100 per cento. Senza alcuna privatizzazione", aveva sottolineato il premier di Zagabria. (Seb)