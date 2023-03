Mali: "Rfi", uccisi fino a 26 civili in operazione anti-jihadista congiunta dell'esercito e dei Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a 26 persone sono state uccise in Mali in un nuovo attacco sferrato contro civili da membri dell'esercito sostenuti da miliziani del gruppo paramilitare russo Wagner nel villaggio di Ouenkoro, nel centro del Paese. I testimoni, riferisce "Rfi", hanno denunciato un'operazione militare effettuata il 23 e 24 marzo nella regione di Mopti, dove si trova il villaggio coinvolto, azione confermata da diverse fonti civili e della sicurezza. Come in altre occasioni, l'operazione è stata lanciata mentre nel villaggio si teneva la fiera settimanale per colpire i jihadisti che qui si riforniscono, ma coinvolgendo di fatto chiunque si trovasse nel luogo al momento dell'attacco. Testimoni ascoltati da "Rfi" hanno riferito di un attacco sostenuto anche da elicotteri, che hanno aperto il fuoco sulla folla in fuga mentre successivamente le forze di terra hanno perquisito casa per casa alla ricerca dei presunti terroristi. Il bilancio provvisorio è di minimo 22, massimo 26 morti, e di numerosi arresti, mentre i negozi e commerci dell'area colpita sono stati dati alle fiamme. (Res)