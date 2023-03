Imprese: Ferrovie tedesche, prevista perdita di un miliardo di euro nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Ferrovie tedesche (Db) prevedono una perdita operativa di un miliardo di euro nel 2023 dopo un utile di 1,3 miliardi di euro nello scorso anno. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, dopo interessi e imposte, è “probabile” che il passivo stimato raddoppi. L'amministratore delegato del gruppo di proprietà del governo federale, Richard Lutz, ha dichiarato: “Nell'esercizio 2023, i costi dell'energia nettamente elevati e i prezzi di acquisto notevolmente aumentati peseranno molto su Db”. Ulteriori fattori che graveranno sul bilancio sono l'elevata inflazione e “misure infrastrutturali del valore di miliardi”. Con un utile prima degli interessi e delle imposte (Ebit) di 1,3 miliardi di euro nell'ultimo esercizio, l'azienda ha sperimentato un miglioramento rispetto al 2021, quando la crisi del coronavirus ha rallentato le operazioni e Db ha registrato una perdita operativa di 1,6 miliardi di euro. Senza la filiale per la logistica Db Schenker, che ha raggiunto un Ebit di circa 1,8 miliardi di euro nel 2022, il gruppo sarebbe rimasto in perdita nel 2022. Il comparto delle ferrovie, che comprende il trasporto a lunga percorrenza e regionale oltre ai treni merci, ha perso infatti 600 milioni di euro. A causa degli elevati pagamenti di interessi, con debiti per 28,8 miliardi di euro, e dell'aumento delle tasse, il risultato finale per Db nello scorso anno è stato una perdita di 227 milioni di euro, che Lutz ha presentato come un successo. Nel 2021 e nel meno 2020, infatti, le passività ammontavano a 911 e 5,7 miliardi di euro. (segue) (Geb)