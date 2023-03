Imprese: Ferrovie tedesche, prevista perdita di un miliardo di euro nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il consiglio di amministrazione di Db, nel 2023 i debiti continueranno ad aumentare fino a 33 miliardi di euro. Tra i motivi vi è l'aumento degli investimenti netti da 6,8 a 8,5 miliardi di euro. Gli investimenti lordi sono saliti da 15,4 a 18 miliardi di euro. Con questi finanziamenti, nei prossimi anni, verranno rinnovati circa 20 corridoi principali delle ferrovie tedesche. Per ridurre l'indebitamento, il gruppo sta esaminando la vendita di Db Schenker che, acquistata nel 2001, “Handelsblatt” definisce “la sua unica vera fonte di reddito”. Secondo le stime, i proventi varierebbero tra i 15 e i 20 miliardi di euro. Tra i potenziali acquirenti vi sarebbero Dhl, di proprietà delle Poste tedesche, e l'azienda per le spedizioni danese Dsv. Per ora, Db non può garantire che nel 2024 Db Shenker farà ancora parte del gruppo. È, invece, certa la vendita nel prossimo anno di Db Arriva, filiale britannica che gestisce treni e autobus locali in 13 Paesi europei. Già nel 2019, Db voleva effettuare la cessione per quattro miliardi di euro, ma non ha trovato un acquirente e ha interrotto la transazione. Alla luce del modesto risultato operativo di Db Arriva nel 2022, pari ad appena i 12 milioni di euro dopo la perdita dell'anno precedente, è probabile che i ricavi della vendita saranno nettamente inferiori a quelli previsti nel 2019. (segue) (Geb)