Imprese: Ferrovie tedesche, prevista perdita di un miliardo di euro nel 2023 (3)

- Per il futuro, per il risanamento delle proprie infrastrutture da tempo in gravi condizioni, Db può sperare nei 45 miliardi di euro che il governo federale intende trasferirle come fondi aggiuntivi. Intanto, nel 2022, i passeggeri sono diminuiti al di sotto del livello degli ultimi due anni precedenti alla pandemia di Covid-19. Tale declino può essere spiegato dall'insoddisfazione dei clienti, soprattutto in trasporto a lunga distanza. Numerosi cantieri, danni ai treni e carenza di personale hanno, infatti, ridotto il tasso di puntualità nelle tratte a lunga percorrenza al 65,2 per cento. Secondo Lutz, il 2022 ha segnato “una svolta” per Db. Secondo l'amministratore delegato del gruppo, “è diventato chiaro a tutti i soggetti coinvolti: dobbiamo cambiare rotta e affrontare il rinnovamento e l'ammodernamento dell'infrastruttura in maniera completamente diversa”. (Geb)