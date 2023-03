Ue: Gentiloni, crescita 2023 sotto l'un per cento, non possiamo accontentarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita per quest'anno, sia per l'economia italiana che per quella europea, dovrebbe rimanere sotto l'un per cento. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un intervento al Rome Investment Forum 2023. "Nel 2022 l'economia europea è cresciuta del 3,5 per cento. Quella italiana ha fatto anche meglio, crescendo del 3,9 per cento. È un risultato davvero notevole, soprattutto se consideriamo che siamo cresciuti più degli Stati Uniti e della Cina", ha detto. "Il rischio di una grave recessione si è attenuato, ma la situazione non è certo ottimale. L'economia rallenta, la ripresa rimane fragile e il quadro geopolitico frammentato", ha poi aggiunto. "L'inflazione è ancora molto alta e l'incertezza elevata. Il lavoro per assicurare il fabbisogno energetico resta impegnativo e nuovi rischi possono profilarsi. E certamente non possiamo accontentarci di una crescita dello zero virgola", ha detto. (Res)