+Rifiuti: commissario Ue, Europa non si oppone a termovalorizzatore ma non fermi differenziata+

22 luglio 2021

- Rispetto a chi contesta che il termovalorizzatore di Roma sarà obsoleto secondo le norme europee nel 2030 "è vero, ci sono diversi dibattiti sull'inceneritore o termovalorizzatore di Roma. La commissione europea non si oppone, perché lo hanno tutte le grandi città europee". Lo ha detto il commissario europeo all'Ambiente Virginijus Sinkevičius, a termine del confronto con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in Campidoglio. "Quello che va considerato sono le dimensioni dell'impianto, che non possono essere tali da uccidere lo sviluppo della raccolta differenziata. La cosa importante per l'Unione europea è che il conferimento in discarica vada verso zero", ha concluso. (Rer)