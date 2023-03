© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso l'intervento urgente di messa in sicurezza agli impianti elettrici in media tensione sulla Metro A che aveva limitato la circolazione dei treni alla fermata Ottaviano. La circolazione adesso è stata ripristinata fino al capolinea di Battistini. Il servizio è regolare. Lo comunica in una nota Atac. (Com)