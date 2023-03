Roma: lancia una bottiglia contro i finestrini di un autobus in viale Palmiro Togliatti, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lancia una bottiglia di vetro contro due finestrini di un autobus, mandandoli in frantumi. Il fatto è avvenuto ieri sera, intorno alle ore 23, in viale Palmiro Togliatti, alla fermata di via delle Ciliegie, a Roma, quando un uomo ha distrutto i finestrini del lato destro del mezzo della linea 213, costringendo l'autista a interrompere la corsa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile di Roma, che indagano sull'accaduto.(Rer)