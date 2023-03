Spagna: leader popolari Feijoo critica "trionfalismo" del governo sull'inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha criticato il "trionfalismo" del governo sull'inflazione di marzo (+0,4 per cento su base mensile), definendolo "sorprendente". In alcune dichiarazioni alla stampa, il capo dell'opposizione ha evidenziato che l'inflazione di fondo è scesa solo di un decimo di punto, dal 7,6 al 7,5 per cento. Feijoo ritiene che tutti i cittadini spagnoli "sappiano", soprattutto i pensionati e la classe media, che i generi alimentari sono aumentati del 16 per cento e che l'energia il prezzo dell'energia è cresciuto "in modo esponenziale". Per questa ragione, secondo il leader popolare, la Spagna continua ad avere una crisi inflazionistica. Per quanto riguarda il deficit, Feijoo ha sottolineato che quello spagnolo è "quasi dieci volte" più alto di quello portoghese, sottolineando che, pertanto, si tratta di un dato "negativo". (Spm)