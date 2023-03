Pnrr: Commissione Ue, bene Piano Italia, ma aumentare capacità amministrativa Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora la valutazione della Commissione sui progressi compiuti dall'Italia nell'attuazione del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) è stata positiva. Lo ha detto Veerle Nuyts, portavoce della Commissione europea per gli Affari economici e finanziari, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles. "Ovviamente, è molto importante continuare ad attuare in modo rapido ed efficace il piano, sia per quanto riguarda le riforme che gli investimenti. (...). Notiamo che molti degli investimenti previsti dal piano saranno attuati a livello locale. Pertanto, il miglioramento della capacità amministrativa per l'attuazione di queste misure è fondamentale per garantire un assorbimento soddisfacente dei fondi e per dispiegare il sistema di monitoraggio e di governance previsto dal piano, mentre le misure di semplificazione in corso dovrebbero contribuire positivamente al processo di attuazione, anche a livello locale", ha aggiunto. "Siamo consapevoli delle difficoltà segnalate nel reclutamento di esperti di profilo, e abbiamo scambi regolari con le autorità italiane per monitorare i progressi. Accogliamo con favore il sistema centralizzato di assistenza tecnica che è stato istituito su indicazione del ministero dell'Economia e delle Finanze e del ministero per la Pubblica amministrazione. Ci auguriamo che questo fornisca il supporto necessario alle amministrazioni in difficoltà per quanto riguarda i progetti di investimento", ha concluso. (Beb)