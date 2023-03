Speciale difesa: Germania, il personale militare si è ridotto nel 2022 per il secondo anno consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il personale delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) si è ridotto nel 2022 per il secondo anno consecutivo, scendendo a 183.500 effettivi. Quanti hanno lasciato il servizio, più di 19.500, hanno superato il totale delle reclute, pari a 18.776. Come riferisce il quotidiano “Neue Osnabruecker Zeitung” sulla base dei dati del ministero della Difesa tedesco, oltre 4.200 militari si sono congedati in anticipo sulla scadenza della ferma. Entro il 2031, la Bundeswehr dovrebbe raggiungere l'obiettivo dei 203 mila effettivi. A tal fine, gli arruolamenti dovrebbero essere 21 mila all'anno. (Geb)