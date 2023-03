Speciale difesa: Germania, l'esercito verrà ristrutturato in forze leggere, medie e pesanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito tedesco verrà ristrutturato e, dal primo aprile prossimo, sarà articolato in otto brigate tra forze leggere, medie e pesanti al fine di aumentarne l'efficienza bellica. Secondo il capo di Stato maggiore dell'arma, il generale di corpo d'armata Alfons Mais, “la minaccia rappresentata dalla Russia richiede grandi unità capaci di avviamento a freddo, coese e adatte alla guerra”. È quanto si legge nei nuovi obiettivi dell'esercito tedesco, pubblicati sul sito web della Forze armate della Germania (Bundeswehr). In particolare, l'attenzione si concentra sulla costituzione di “strutture che consentano la necessaria capacità di avviamento a freddo di grandi unità coese”. A tal fine, sono in fase di formazione tre divisioni da combattimento e capaci di avviamento a freddo, con un totale di otto brigate, strutturate ed equipaggiate per la difesa della Germania e della Nato. Al fine di “aumentare il raggio di risposta e mantenere il necessario equilibrio tra la difesa nazionale e dell'Alleanza” atlantica e la gestione delle crisi e dei conflitti internazionali, l'esercito viene quindi ristrutturato in forze leggere (due brigate), medie (tre brigate) e pesanti in uso (tre brigate). In questo quadro, “l'istituzione della categoria delle forze medie offre grandi opportunità di modernizzazione attraverso l'approvvigionamento di nuovo equipaggiamento di grandi dimensioni”. Le brigate delle forze medie sono, dunque, “essenziali innovatori del futuro”. (Geb)