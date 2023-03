Ita: Cuscito (Filt Cgil), bene assunzioni call center, presenza azionista statale rimanga maggioritaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assunzione a tempo indeterminato da parte di Ita di circa 100 lavoratori fra call center ed addetti ai servizi di terra e quelle fra piloti ed assistenti di volo, “sono passi importanti". A riferirlo il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito, sulla decisione dell'azienda di stabilizzare alcuni addetti al servizio di call center, aggiungendo che "per noi rappresenta un riconoscimento per la professionalità dimostrata in un servizio molto importante e centrale per la crescita e per l'affidabilità della compagnia". Secondo il dirigente nazionale, "queste stabilizzazioni insieme alle assunzioni di piloti e assistenti di volo, previste dagli accordi sottoscritti, significano che siamo sulla strada giusta che per noi deve essere segnata da sviluppo industriale, da aumento della flotta e da assunzioni. Scelte di relazioni e politiche industriali che auspichiamo siano confermate anche dal nuovo acquirente Lufthansa, se si dovesse concludere positivamente la trattativa per l'acquisizione di una quota di minoranza di Ita e dall'azionista". "Sappiamo - afferma infine Cuscito - che sono ore importanti per la definizione del nuovo assetto societario di Ita e ribadiamo che per noi debba rimanere un assetto con una presenza maggioritaria dell'azionista statale e che la compagnia debba avere una spiccata attività legata ai voli intercontinentali che permetta l'aumento del numero degli aeromobili e conseguentemente del numero dei lavoratori occupati in Ita e nelle società di manutenzioni, handling e catering ad essa legate". (Rin)