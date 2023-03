Cultura: Miart 23, le opere della Fondazione Fiera nei ristoranti degli ambasciatori del gusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all'accordo con l'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, in occasione dell'edizione 2023 di miart (che si terrà all'Allianz MiCo dal 14 al16 aprile) alcuni tra i pezzi più pregiati della collezione d'arte di Fondazione Fiera Milano saranno esposti all'interno dei ristoranti degli Ambasciatori del Gusto aderenti che proprio all'arte dedicheranno un loro piatto. Le opere rimarranno esposte all'interno dei ristoranti degli Ambasciatori del Gusto che hanno aderito all'iniziativa dal 6 al 27 aprile, coprendo così anche le giornate di svolgimento del Salone del Mobile. Fondazione Fiera Milano offrirà ai clienti dei ristoranti un numero limitato di copie del catalogo della propria collezione in lingua italiana e inglese. Per il progetto, gli Ambasciatori del Gusto dedicano – e propongono - una propria creazione culinaria dedicata all'arte. Un piatto pensato come ideale connubio tra il mondo dell'arte e quello della cucina di qualità. Una vera e propria contaminazione tra due mondi all'apparenza molto diversi, ma che riescono a coniugare l'amore per l'arte e per il piacere della buona tavola e per i prodotti di primissima qualità. "Quando due eccellenze come arte e food si incontrano – spiega Enrico Pazzali, Presidente di Fondazione Fiera Milano – le aspettative non possono che essere straordinarie. Fondazione e gli Ambasciatori del Gusto incarnano perfettamente questa ambizione, e attraverso questa e altre iniziative vogliamo sensibilizzare anche i cittadini che non si recheranno nei nostri padiglioni coinvolgendoli in quella magica atmosfera che invade tutta la città durante le giornate dell'Art Week e della Design Week. Del resto, è innegabile che la crescita registrata da miart negli ultimi anni abbia fatto si che la nostra città sia diventata una delle piazze più importanti a livello mondiale anche per quanto riguarda il mercato dell'arte contemporanea". (segue) (Com)