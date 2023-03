Cultura: Miart 23, le opere della Fondazione Fiera nei ristoranti degli ambasciatori del gusto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cucina e l'arte, quando sono di qualità, ci ricordano l'importanza di saper emozionare e la bellezza di emozionarsi. Sono due mondi molto più affini di quanto si possa immaginare e con una potentissima forza comunicativa che, se condivisa come in questo progetto miart e AdG, può dare dei risultati straordinari in termini di consapevolezza e coinvolgimento del pubblico "spiega l'Ambasciatore del Gusto Carlo Cracco. La collezione d'arte di Fondazione Fiera Milano è ospitata all'interno della Palazzina degli Orafi di Largo Domodossola, sede della Fondazione. Si compone di oltre cento opere che rappresentano linguaggi artistici differenti; dalla pittura alla scultura, dal video alla fotografia, dal disegno all'installazione. Una molteplicità di stili eterogenei attraversata da temi comuni, come il rapporto tra natura e cultura, le dinamiche tra visione e rappresentazione, le tensioni tra astrazione e figurazione, tra parole e gesti, tra spazio e architettura. Una collezione che ogni anno si arricchisce grazie ai pezzi acquisiti a miart attraverso il fondo istituito dalla stessa Fondazione nel 2012 e che ad oggi ha visto un investimento superiore a 1,2 milioni di Euro. Nella scelta delle acquisizioni il Presidente di Fondazione Fiera Milano viene sempre assistito da una giuria internazionale di elevato profilo. (segue) (Com)