Cultura: Miart 23, le opere della Fondazione Fiera nei ristoranti degli ambasciatori del gusto (3)

- Per l'edizione 2023 di miart Enrico Pazzali sarà supportato da Diana Bracco, componente del Comitato Esecutivo della Fondazione e Presidente della giuria, affiancata da Ralph Rugoff, Direttore, Hayward Gallery at Southbank Centre, Londra, Dirk Snauwaert, Direttore, WIELS, Bruxelles e Bettina Steinbrügge, Direttore Generale, Mudam Luxembourg. Di seguito l'elenco degli Ambasciatori del Gusto protagonisti del progetto e i relativi piatti dedicati all'arte: Cesare Battisti (Ristorante Ratanà), "Risotto allo zafferano con polpettine di ossobuco"; Andrea Berton (Ristorante Berton) con il piatto "Riccio, prezzemolo, pistacchio e rafano"; Vittorio Borgia (Bioesserì), "Dripping di Tartare"; Vincenzo Butticè (Ristorante Il Moro) "L'uomo e il mare"; Carlo Cracco (Ristorante Cracco), "Il timballo in Galleria"; Roberto Di Pinto (Ristorante Sine by Di Pinto) "Parmigiana Espressionista"; Antonio e Vincenzo Lebano (Terrazza Gallia) "Spaghettoni Masciarelli miseria e nobilità"; Davide Oldani (Ristorante D'O) "Mischiare le carte"; Aya Yamamoto (Gastronomia Yamamoto) "Hambagu"; Viviana Varese (Ristorante VIVA Viviana Varese) "Ricordo d'infanzia". (Com)