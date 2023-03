© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatto che in Francia ci sia una "contestazione sociale" contro la riforma delle pensioni non vuole dire che il Paese si debba "fermare". Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron da Savines-le Lac ,dove si trova per presentare il nuovo piano di gestione delle acque. "C'è un dialogo che continua", ha detto il capo dello Stato in merito all'incontro previsto per la prossima settimana tra governo e sindacati.(Frp)