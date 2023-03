Rifiuti: commissario Ambiente Ue, pieno sostegno a piano di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La commissione europea dà il suo pieno sostegno al piano rifiuti di Roma. Lo ha detto il commissario europeo per l'Ambiente, Virginijus Sinkevičius, a seguito del confronto con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, tenutosi oggi in Campidoglio. "Il piano rifiuti di Roma non prevede discariche nel territorio, si è parlato della distribuzione dei rifiuti in base alle gerarchie stabilite, quindi con riciclaggio e riutilizzo quali misure importanti, nonostante le difficoltà che ci sono in una città con tantissimi turisti come Roma è una città turistica. Noi sosteniamo il piano ambizioso che ci è stato presentato", ha detto Sinkevičius.(Rer)