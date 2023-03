Appalti: Lega, passo avanti per crescita Paese, dichiarazioni Busia fuori luogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Completamente “fuori luogo e senza fondamento, oltre che gravi, le dichiarazioni del presidente di Anac Giuseppe Busia”. Così in una nota i senatori della Lega in commissione Lavori pubblici, Nino Germanà (segretario), Tilde Minasi (capogruppo) e Manfredi Potenti, dopo le parole del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. “Con il nuovo Codice, appalti più rapidi, più autonomia agli Enti locali, corsia preferenziale per le forniture italiane ed europee, digitalizzazione, semplificazione e meno burocrazia. Quindi: 'Prima l'Italia'. Busia che, per il ruolo che ricopre, dovrebbe essere super partes, dimostra invece la sua inadeguatezza a ricoprire quell'incarico", aggiungono i senatori leghisti. (Rin)