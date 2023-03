Libano: ministro Lavori pubblici, annullato il progetto su nuovo terminal in aeroporto Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo terminal da 122 milioni di dollari dell'aeroporto internazionale Rafic Hariri della capitale libanese Beirut, la cui costruzione era stata annunciata la scorsa settimana, non sarà realizzato per volere del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah. Lo ha annunciato oggi il ministro dei Lavori pubblici e dei trasporti uscente del Libano, Ali Hamiyé, poco prima della riunione della commissione parlamentare sui lavori pubblici. "Sulla base di una richiesta di Hezbollah, annuncio che il contratto non sarà eseguito, ed è da considerarsi nullo", ha detto Hamiyé in dichiarazioni riprese dall'agenzia di stampa "Nna". La commissione si era riunita proprio per discutere della procedura di appalto per il nuovo terminal dell'aeroporto. Il progetto era stato criticato da diversi media e partiti politici, tra cui anche il partito dell'opposizione Forze libanesi (Fl), poiché il contratto tra la società irlandese partner, Daa International, e il ministero dei Trasporti libanese avrebbe aggirato le leggi sulle procedure di gara d'appalto. Secondo i critici, l'accordo mancherebbe di trasparenza. Questa decisione è giunta in un momento di grave crisi economica per il Libano, che ha fatto seguito a decenni di politiche di ampie spese pubbliche da parte dello Stato, e che hanno anche visto la concessione di contratti per la costruzione di infrastrutture ad aziende che avevano legami con il mondo della politica. (segue) (Lib)