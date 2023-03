Libano: ministro Lavori pubblici, annullato il progetto su nuovo terminal in aeroporto Beirut (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano per la costruzione del nuovo terminal prevedeva un aumento del traffico passeggeri di circa 3,5 milioni all'anno entro il 2027. Il progetto, secondo quanto riferito in precedenza da Hamiyé, sarebbe stato realizzato con fondi esteri pari a 122 milioni di dollari e avrebbe creato circa 2.500 posti di lavoro. Lo Stato libanese, a causa della crisi economica, si era rivolto al settore privato per finanziare l'ampliamento dell'aeroporto. Il progetto sarebbe stato realizzato grazie a una cooperazione commerciale con la compagnia aerea libanese Middle East Airlines (Mea) e la società aeroportuale irlandese Daa international. Gli investitori avrebbero ricevuto tutti i profitti generati dalla tassazione per 25 anni in cambio del loro investimento, fino alla ripresa del controllo da parte dello Stato. Il nuovo terminal si sarebbe concentrato sui voli a basso costo, aumentando al contempo l'afflusso di dollari nel Paese, aveva affermato Hamiyé. Il terminal attualmente esistente all'aeroporto di Beirut è stato costruito nel 1998 e non ha subito alcuna espansione per oltre due decenni, cosa che ha portato a problemi di sovraffollamento cronico e ritardi. Nel 2023, si prevede che il numero di passeggeri possa superare i 7 milioni, nuovamente al di sopra della capacità del terminal già attivo. (Lib)