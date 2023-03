Anci: Messina (Idv), nominato oggi in Consiglio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ignazio Messina, segretario nazionale di Italia dei valori e oresidente del Consiglio comunale di Sciacca, è stato nominato nel Consiglio nazionale di Anci. "Ringrazio il presidente Antonio De Caro, per avermi voluto in Consiglio nazionale. Ritengo che la mia nomina - afferma Messina - sia un'ottima occasione per il nostro territorio di far sentire la nostra voce a livello nazionale, nello spirito di collaborazione tra amministratori". (Rin)