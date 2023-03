Ue: Commissione, ristrutturazione stadi Firenze e Venezia non inclusa in Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ristrutturazione degli stadi di Firenze e Venezia non era inclusa nel Pnrr dell'Italia fin dall'inizio. Lo ha detto Veerle Nuyts, portavoce della Commissione europea per gli Affari economici e finanziari, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles. "L'Italia sta finanziando la ristrutturazione dello stadio di Firenze con risorse nazionali, con il cosiddetto Fondo complementare nazionale", ha spiegato. "Nell'ambito del suo piano, l'Italia ha adottato una serie di piani di investimento, tra cui quello per Firenze, che comprende anche una proposta di intervento relativa allo stadio, per integrare le risorse nazionali. Attualmente stiamo esaminando tutti questi piani di investimento perché sono legati alla terza richiesta di pagamento" del Pnrr, ha concluso Nuyts. (Beb)