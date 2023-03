Corruzione: Terzi (Fd'I), in contrasto passi avanti importanti in Italia e Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terzi ha inoltre evidenziato "i progressi realizzati in Italia recependo la direttiva europea sul whistleblowing, in vigore proprio oggi tutelando così il whistleblower e proteggendo da comportamenti ritorsivi chi segnala illeciti o violazioni sia nel pubblico che nel privato. Dovrebbero essere elementi significativi per la Commissione in vista della chiusura della procedura di infrazione, aperta a suo tempo contro l'Italia per il mancato recepimento della direttiva". Sempre in tema di corruzione, Terzi ha ricordato "le istanze che in Italia cooperano per la prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi, a cominciare dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, a cui si affiancano il nucleo anticorruzione della Guardia di Finanza, l'Unità di informazione finanziaria, la Corte dei conti e infine il Piano nazionale anticorruzione, approvato a gennaio scorso e valido per il prossimo triennio. Si tratta di strumenti importanti anche nel quadro dell'attuazione del Pnrr e del settore degli appalti pubblici regolato dal nuovo codice adottato dal governo". (Rin)