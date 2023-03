Enti locali: Ignazio Messina (Idv) nominato in Consiglio nazionale Anci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ignazio Messina, segretario nazionale di Italia dei valori (Idv) e presidente del Consiglio comunale di Sciacca, è stato nominato nel Consiglio nazionale di Anci. "Ringrazio il presidente Antonio De Caro, per avermi voluto in Consiglio nazionale. Ritengo che la mia nomina sia un'ottima occasione per il nostro territorio di far sentire la nostra voce a livello nazionale, nello spirito di collaborazione tra amministratori", dichiara Messina. (Rin)