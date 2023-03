© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: “Asharq Al Awsat”, possibile incontro “informale” a Ginevra tra governi Dabaiba e Bashagha - Il Governo di unità nazionale libico (Gun) del premier ad interim Abdulhamid Dabaiba, riconosciuto dalle Nazioni Unite, e il Governo di stabilità nazionale (Gsn) dal premier designato dalla Camera dei rappresentanti, Fathi Bashagha, potrebbero partecipare a un incontro che il think tank Centro per il dialogo umanitario (Hd) intende organizzare il mese prossimo. Lo ha riferito una fonte di Hd, organizzazione diplomatica privata con sede a Ginevra, citata dal quotidiano "Asharq al Awsat", secondo cui sono in corso i preparativi per tenere "un incontro consultivo informale" a Ginevra. A tal proposito, il centro avrebbe ricevuto la conferma della partecipazione da parte dei governi Dabaiba e Bashagha. All’incontro, riferisce la medesima fonte, dovrebbero essere rappresentate tutte le istituzioni libiche. La riunione si terrà “in risposta a una richiesta di diverse parti libiche e di Paesi regionali e internazionali”, aggiunge il giornale panarabo di proprietà saudita e con sede a Londra. La Missione delle Nazioni Unite (Unsml) “non ha nulla a che fare con questo incontro, ma è stata invitata a partecipare”, spiega ancora la fonte. L’obiettivo è far sì che le istituzioni libiche “trovino un consenso che permetta il successo del piano annunciato dall'inviato delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily, durante il suo recente briefing al Consiglio di sicurezza”. (segue) (Res)