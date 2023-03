I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: ministro Esteri Tunisia, facciamo del nostro meglio per sorvegliare le coste - Le autorità della Tunisia stanno facendo del loro meglio per sorvegliare le coste tunisine e "assicurarsi che nessuno tenti di salpare dai nostri porti per raggiungere l’Europa illegalmente”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, in un’intervista all’emittente “Sky News”. “Cerchiamo di convincere i nostri partner che la nostra stabilità è legata all’economia e non a problemi di politica interna”, ha affermato Ammar, secondo il quale “il popolo sostiene il presidente” Kais Saied. “Le manifestazioni di massa contro il governo sono piuttosto finanziate in massa”, ha detto ancora il ministro, rassicurando sul fatto che la Tunisia “è impegnata a proteggere i migranti, è parte del nostro Dna”. “Il nuovo parlamento del Paese si occuperà di questo problema”, ha detto il capo della diplomazia, commentando le accuse relative all’uso della violenza contro i migranti provenienti dall’Africa subsahariana, fenomeno descritto dal capo dello Stato come un complotto volto a "cambiare la composizione demografica" del Paese. Al tal proposito, il ministro degli Esteri ha spiegato che i commenti del presidente sono stati estrapolati dal contesto. "Abbiamo davvero agito su tutti i fronti il più velocemente possibile perché avevamo l'impressione di trovarci di fronte a una vera macchina che ci è appena esplosa in faccia", ha detto. (segue) (Res)