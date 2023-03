I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: Tunisia, troppi morti in mare, reparto di medicina legale di Sfax in tilt - Il direttore della Sanità regionale di Sfax, Hatem Cherif, ha avvertito che il numero di cadaveri dei migranti subsahariani, vittime dei recenti naufragi di barconi al largo delle coste della città, ha superato le capacità del sistema di medicina legale della regione. Lo riferisce l’emittente radiofonica tunisina “Mosaique Fm”. In una dichiarazione all'agenzia di stampa ufficiale "Tap" sugli effetti collaterali di questa situazione, e sui possibili effetti dell’arrivo di un elevato numero di cadaveri, Cherif ha messo in guardia dalle potenziali ripercussioni negative sulle condizioni di lavoro nel reparto di medicina legale e nei reparti limitrofi. Secondo le stime, il numero dei cadaveri attualmente depositati presso l’obitorio del dipartimento di Medicina legale dell'ospedale universitario Habib Bourguiba di Sfax è di 42, mentre, durante la scorsa settimana, è arrivato a 70, a fronte di una capienza non superiore a 35. Secondo il portavoce a Roma dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), Flavio Di Giacomo, almeno 441 migranti hanno perso la vita del Mediterraneo centrale dall'inizio dell'anno. Per questo motivo, in un post sul suo profilo Twitter, Di Giacomo ha sottolineato la necessità sempre più impellente di “un sistema di pattugliamento per operazioni di ricerca e soccorso in mare”. (segue) (Res)