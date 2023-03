I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: Algeria, bloccata partenza di 16 persone dalla costa di Boumerdes - I reparti delle forze di sicurezza di Boumerdes, nell’omonima provincia dell’Algeria settentrionale, sono riusciti a sventare un tentativo di emigrazione illegale di 16 persone. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale "Aps", ripresa dal quotidiano “El Chourouk”. Le persone fermate hanno un’età che oscilla tra i 19 e i 44 anni e provengono da vari distretti del governatorato. Secondo la “Tap”, la rete criminale responsabile del fatto è stata smantellata grazie alle informazioni ricevute dai servizi di sicurezza sulla pianificazione di questo tentativo. Oltre all’imbarcazione a bordo della quale sono stati fermati i migranti, le autorità algerine hanno sequestrato alcuni telefoni cellulari e somme di denaro dal valore complessivo di 2.170 euro. Vale la pena ricordare che la rotta che dall’Algeria ha portato in Italia almeno 199 migranti irregolari al 28 marzo, in aumento rispetto alle 55 persone arrivate in Sardegna nello stesso periodo del 2022, a fronte di 1.389 arrivi del 2022. (segue) (Res)