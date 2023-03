© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa-Egitto: Biden intende nominare Herro Mustafa Garg come nuova ambasciatrice al Cairo - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intende nominare Herro Mustafa Garg, come nuova ambasciatrice in Egitto. Lo riferisce una nota della Casa Bianca. Diplomatica di carriera, Garg ha servito finora come ambasciatore degli Stati Uniti in Bulgaria. La Garg ha avuto in precedenza esperienze in qualità di diplomatico in Portogallo, India, Iraq, Libano e Grecia e parla curdo, arabo, farsi, greco, hindi, bulgaro e portoghese. Ad oggi, Egitto, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti sono alcune delle sedi diplomatiche regionali considerate strategiche ancora vacanti. Per quanto riguarda Kuwait ed Emirati, Biden ha già effettuato le nomine che sono però in attesa del via libera del Senato. All’inizio di marzo, Biden ha confermato Micheal Ratney come inviato in Arabia Saudita, sede vacante dal gennaio 2021. (Res)