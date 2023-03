I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: ong, attacco attribuito a Israele ha preso di mira siti delle milizie filo-iraniane - L’attacco aereo attribuito a Israele che questa notte ha colpito la capitale siriana Damasco ha preso di mira le postazioni dei gruppi filo-iraniani presenti nel Paese. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una fitta rete di fonti sul territorio. In particolare, l’attacco avrebbe causato la morte o il ferimento di alcuni miliziani. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa siriana “Sana”, due militari siriani sarebbero stati feriti nell’attacco “che le forze armate di Damasco hanno intercettato”. Quello di questa notte è il settimo attacco attribuito a Israele sul territorio siriano dall’inizio del 2023. (segue) (Res)