- Libano: ministero Esteri propone la chiusura di sedi diplomatiche a causa della crisi economica - Alcune sedi diplomatiche libanesi in tutto il mondo potrebbero chiudere a causa della scarsità di risorse economiche del ministero degli Esteri del Libano, che aveva già presentato una proposta di tagli al Consiglio dei ministri nel marzo 2022. Lo ha riportato il quotidiano libanese vicino al movimento filo-iraniano Hezbollah, "Al-Akhbar". In particolare, in Europa la misura riguarda i consolati di Milano e Marsiglia e le ambasciate in Ucraina, Bulgaria e Repubblica Ceca. In America latina verrebbero chiusi il consolato di Rio de Janeiro e le ambasciate in Cile, Uruguay, Ecuador e Paraguay. Altri tagli sono previsti anche in Asia (due ambasciate in Malesia e Kazakhstan) e nei Paesi arabi (Bahrein, Yemen, Sudan e Libia). Secondo il dicastero, tra i criteri di selezione per la chiusura delle sedi diplomatiche ci sarebbe "l'importanza delle relazioni politiche e dei rapporti con le missioni estere, la partecipazione del Paese a contingenti operanti all'interno della Forza di interposizione delle Nazioni unite in Libano (Unifil), la fattibilità economica delle missioni e il volume degli scambi tra i vari Paesi”. Una volta che il Consiglio dei ministri avrà dato il suo benestare, il ministero degli Esteri nominerà un ambasciatore non residente per coprire l'area di competenza della missione sospesa. La misura non è ancora stata discussa a causa delle divergenze politiche nel Paese. (segue) (Res)