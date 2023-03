I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: ambasciatore in Russia, Putin ha predisposto invio di grano e carburante - Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un ordine per inviare 25 mila tonnellate di grano e 10 mila tonnellate di carburante in Libano. Lo ha annunciato l’ambasciatore di Libano in Russia, Chawki Bou Nassar, in alcune dichiarazioni all’emittente “Russia Today”, senza precisare la data prevista per l’invio. “Mosca sta cercando di risolvere alcuni problemi legati alla logistica (…). La consegna di cereali e carburante avverrà presto, ma non sappiamo esattamente quando”, ha proseguito l’ambasciatore, spiegando che il ministero delle Emergenze russo “sta lavorando per risolvere tutti i problemi e trasferire il carico al porto di Beirut”. (segue) (Res)