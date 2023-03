© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: premier palestinese riceve presidente Bers, focus su energia e infrastrutture - Il primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Muhammad Shtayyeh, ha ricevuto a Ramallah la presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), Odile Renaud-Basso, per discutere dei progetti di sviluppo e dei finanziamenti nel campo dell’energia solare e delle infrastrutture. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, spiegando che all’incontro ha partecipato anche il ministro dell'Economia nazionale Khaled al Osaily. In questa occasione, il premier ha evidenziato l’importanza di prevedere interessi ridotti sui prestiti concessi dalla Bers a favore di progetti di sviluppo, con l'obiettivo di incoraggiare ulteriormente gli investimenti e favorire l’economia nazionale. (Res)